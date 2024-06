Stiri pe aceeasi tema

- Toata tara, cu exceptia zonelor de litoral din Tulcea si Constanta, se afla sambata sub coduri galben, portocaliu si rosu de canicula. In judetele Dolj, Olt, Teleorman si sudul judetelor Valcea si Arges, valul de caldura va fi persistent si intens, iar temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru…

- Meteorologii au emis pentru vineri, 21 iunie si sambata, 22 iunie, avertizari cod galben si portocaliu de canicula in mai multe regiuni / O avertizare cod rosu va viza sambata judetele Dolj, Olt, Teleorman si sudul judetelor Valcea si Arges. O avertizare cod galben de caldura a fost emisa…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari Cod rosu de canicula ce vor afecta in zilele de sambata si duminica judete din Oltenia si Muntenia, inclusiv Capitala in ultima zi a acestei saptamani, Agerpres. Potrivit meteorologilor, sambata, 22 iunie, in judetele Dolj, Olt,…

- Meteorologii au emis vineri o avertizare Cod roșu de canicula, care vizeaza sambata cinci județe, iar duminica opt județe și Capitala. Astfel, sambata, in județele Dolj, Olt, Teleorman și sudul județelor Valcea și Argeș, valul de caldura va fi intens și persistent, iar temperaturile vor fi deosebit…

- AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 23 iunieFenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții Valul de caldura se va menține, dar se va diminua ca intensitate in Banat, sudul Transilvaniei, centrul Moldovei, dar se extinde in…

- EvenimentRestricțiile de circulație, valabile și astazi in județele afectate de canicula iunie 20, 2024 10:51 Astazi, 20.06.2024, in intervalul orar 12:00 – 20:00, se instituie restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drum…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit restrictii de circulatie care se vor aplica miercuri, in intervalul orar 10:00 – 20:00, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t, pe sectoarele de drum national, drumuri expres si autostrazi…

- De fiecare data cand a fost la guvernare PSD a aratat respect pentru pensionari! La Bascov a avut loc astazi reuniunea zonala a organizațiilor pensionarilor social democrați din 11 județe. Au fost prezenți la aceasta președinți de organizații și membri ai #OPSD din Argeș, Dambovița, Dolj, Gorj, Giurgiu,…