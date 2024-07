Cod roșu de caniculă acum un secol Istoria se repeta. Și nu este vorba doar despre oameni, ci și despre caldura. Cel puțin asta pare sa dovedeasca un buletin meteo publicat in anul 1915, care descrie o canicula nemaiintalnita, abatuta asupra țarii noastre. Iata cum descria un ziar aparut in 1915 condițiile meteo ale zilei de 6 iulie. „O canicula nemaintalnita” este […] The post Cod roșu de canicula acum un secol appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

