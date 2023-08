Cod roşu de averse torenţiale în vestul ţării. Zonele afectate Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de averse torențiale valabila miercuri dupa amiaza in cateva localitați din județele Alba și Hunedoara. Specialiștii avertizeaza ca pot fi „averse torențiale ce vor cumula peste 40 l/mp și ca in zona avertizata s-au acumulat cantitați de peste 40 l/mp in ultima ora”. Avertizarea este valabila joi, pana […] Articolul Cod rosu de averse torentiale in vestul tarii. Zonele afectate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

