- O alerta COD GALBEN de inundații a fost emisa de Institutul Național de Hidrologie pentru mai multe rauri , printre care se afla Somes – afluentii mici din aval (judetele: Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare) și Crișul Repede (afluenții mici din aval din Cluj și BIhor)Alerta este valabila pentru sambata…

- Meteorologii anunta canicula in intreaga tara, miercuri, in municipiul Bucuresti si 16 judete fiind Cod portocaliu. Maximele se vor siatua intre 33 si 37 de grade Celsius. ANM a emis o avertizare Cod galben privind val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, valabila miercuri, in judetele…

- Hidrologii au emis luni o avertizare Cod galben de inundații valabila pana marți in 13 județe din țara.Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice: Somesul Mic (judetele: Bihor si Cluj), Somes (judetele: Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare), Barcau (judetele: Salaj si

- ”Specialistii I.N.H.G.A. au actualizat Codul galben, cu valabilitate incepand de astazi, de la ora 12:00, pana vineri, la ora 9:00. Acesta vizeaza anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Mures, Bistrita, Moldova si Suceava, in judetele: Bistrita-Nasaud,…

- 10 regiuni din Uniunea Europeana, printre care și regiunea Nord-Vest din Romania, vor fi sprijinite prin mecanismul de stimulare a talentelor, pentru atenuarea efectelor schimbarilor demografice și ale plecarii populației mai tinere. Regiunea de dezvoltare Nord-Vest include șase județe: Maramureș, Bihor,…

- O avertizare Cod portocaliu de vant puternic, care vizeaza 19 judete si municipiul Bucuresti, a intrat in vigoare marti dimineata. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul orar 8.00 – 18.00, in judetele Satu Mare, Salaj, Maramures, Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud, Suceava, Neamt…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben și portocaliu de vijelii și vant puternic pentru mai multe județe. Vantul va avea intensificari susținute in județele Cluj, Satu Mare, Salaj, Maramureș, Alba, Bistrița-Nasaud, Suceava, Neamț și Botoșani, iar mai ales dupa-amiaza și in județele…

- Cei mai buni elevi la matematica din județul Cluj au participat, in perioada 22 -24 martie 2024, la Concursul interjudețean de matematica ,,Grigore Moisil” organizat la Oradea, in județul Bihor. La acest concurs participa elevii din loturile județene de matematica din județele Bihor, Bistrița-Nasaud,…