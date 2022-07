Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben si portocaliu de caldura persistenta și instabilitate atmosferica temporar accentuata. Codul galben e valabil doar local in vestul tarii, dar valul de caldura nu paraseste aceasta zona nici in zilele urmatoare. O avetizare…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment, de tip „cod galben”, pentru zona de vest a țarii, inclusiv pe tot teritoriul județului Cluj. Codul galben va intra in vigoare la ora 18:00 și va fi valabil pana la noapte (3:00). Sunt așteptate intensificari ale vantului și vijelii.…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 24-07-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:2 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 2 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata, ploi insemnate cantitativ și vijelii, valabile in intervalul 6 iulie, ora 12:00 – 7 iulie, ora 12:00, inclusiv in Bistrița-Nasaud. Potrivit ANM, in jumatatea de nord a…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de caldura și disconfort termic și unul de instabilitate atmosferica accentuata, precum și un cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, vijelii puternice, ploi abundente. Codul portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata,…

- Eveniment Județul Teleorman, vizat de Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata iulie 1, 2022 11:34 Codul galben de canicula care vizeaza județul Teleorman se suprapune cu o noua atenționare meteorologica emisa de Administrația Naționala de Meteorologie – Cod galben de instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua noi avertizari meteo cod galben și portocaliu, de instabilitate atmosferica, vijelii și ploi abundente, valabile in aproape toata țara. Codul galben privește o instabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul 29 mai, ora 10 – 30 mai, ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari cod galben și portocaliu de instabilitate și ploi valabile in cea mai mare parte a țarii pana luni dimineața. Avertizarea cod galben privește instabilitate atmosferica temporar accentuata, in intervalul 28 mai, ora 12 – 30 mai, ora 10, in sud,…