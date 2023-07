Cod portocaliu și cod galben de furtuni puternice și fenomene extreme - Harta cu zonele afectate Joi de la ora 12.00 și pana vineri, la ora 10.00, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, precum și in vestul și nordul Munteniei va fi in vigoare o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica.Meteorologii anunța perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului (viteze in general de 55...65 km/h), vijelii și grindina. In intervale scurte de timp cantitațile de apa vor fi de 20...25 l/mp și izolat peste 40 l/mp.Fenomene specifice instabilitații atmosferice vor fi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o atentionare meteo Cod galben de averse si fulgere ce vizeaza 20 de judete situate in Transilvania si nord-vestul Moldovei, in timp ce toata tara se va afla sub o informare de canicula si disconfort termic ridicat timp de trei zile. Astfel, pe…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, 4 iulie, o atentionare meteo Cod galben de averse si fulgere ce vizeaza 20 de judete situate in Transilvania si nord-vestul Moldovei, in timp ce toata tara se va afla sub o informare de canicula si disconfort termic ridicat timp de trei zile. Potrivit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 4 iulie, o atenționare cod galben de vreme instabila valabila de astazi, de la ora 12.00, pana joi, 6 iulie, la ora 21.00. Vizate sunt 18 județe din zonele de nord, centru și vest ale țarii. In același timp, in urmatoarele trei zile, meteorologii…

- Rauri din 21 de bazine hidrografice se afla, pana duminica la pranz, sub avertizare hidrologica Cod portocaliu, fiind vorba despre cursuri de apa din 18 judete. Alte sectoare de rauri sunt sub incidenta unui Cod galben. Sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide…

- Romania este impartita intre canicula si vijelii, dupa ce ANM a emis joi o atentionare Cod galben de instabilitate in special la munte, in 26 de județe, dar si o informare de canicula pentru mai multe zone. Potrivit ANM, joi, intre orele 11:00 – 22:00, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Vor fi afectate 26 de județe, total sau parțial. De asemenea, o informare de canicula este valabila joi, vineri și sambata, in mai multe zone din țara. Potrivit ANM, joi, intre orele…

- Meteorologii au emis astazi, 15 iunie, o avertizare Cod galben de averse și vant valabila pana la ora 21.00 in 18 județe din țara. De asemenea, a fost emis Cod Portocaliu in 5 județe Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Harghita, Covasna, Prahova, Brașov, Sibiu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de ploi și vijelii ce vizeaza 26 de județe din Romania. Potrivit meteorologilor, Codul galben de vreme rea va fi valabil vineri intre orele 12.00 – 23.00 in Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei…