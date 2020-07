Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU de FURTUNI in ALBA si alte judete din tara. Averse torențiale, intensificari puternice ale vantului, vijelii, descarcari electrice și grindina COD PORTOCALIU de FURTUNI in ALBA si alte judete din tara. Averse torențiale, intensificari puternice ale vantului, vijelii, descarcari…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de VIJELII in Alba și alte județe din țara: Averse, descarcari electrice și grindina pana sambata dimineața COD GALBEN de VIJELII in Alba și alte județe din țara: Averse, descarcari electrice și grindina pana sambata dimineata Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU de vreme instabila in Alba: Averse torențiale, intensificari puternice ale vantului, vijelii, descarcari electrice și grindina, pana luni la ora 10:00 Incepand de la ora 13:00 astazi, mai bine de jumatate din județul Alba se va afla sub un cod portocaliu de vreme rea. Avertizarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat avertizarile de vreme rea. Vor fi condiții de instabilitate atmosferica și ploi pana luni dimineața. COD GALBEN: VINERI, 19 iunie, ora 10.00 – sambata, 20 iunie, ora 10.00 In cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de vijelii in Alba și alte 26 de județe. Descarcari electrice, grindina si averse, pana miercuri Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vijelii, grindina si averse, valabila pana miercuri dimineata in 27 de judete din țara. Potrivit…

- Ziarul Unirea ALERTA meteo: COD GALBEN de VIJELII in Alba și alte județe din țara: Averse torențiale, descarcari electrice și grindina COD GALBEN de FURTUNA, in Alba, pana la ora 22.00: Averse, grindina și descarcari electrice. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi, 4 iunie, o atenționare…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de FURTUNA in Alba, pana la ora 16.30: Averse, grindina și descarcari electrice. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o atenționare cod galben de furtuna in județul Alba, valabil pana la ora 16.30. In intervalul 15.00-16.30 se vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța o noua perioada cu vreme rea in mai multe zone din țara. Vantul va avea intensificari inca de miercuri seara și sunt posibile averse, descarcari electrice și chiar grindina. De miercuri seara (ora 23.00), pana joi seara (ora 23.00), vor fi intensificari…