COD PORTOCALIU nowcasting. Unde sunt anuntate furtuni in intervalul imediat urmator Daca in Capitala a plouat in cursul acestei dimineti, in alte zone din tara sunt prognozate precipitatii – isi inca unele insemnate- in jurul pranzului. Mai multe localitati de pe raza a doua judete din sud-estul Romaniei se vor afla, in urmatoarele zeci de minute, sub incidenta unei avertizari de fenomene pericoloase imediate, emise de ANM. […] COD PORTOCALIU nowcasting. Unde sunt anuntate furtuni in intervalul imediat urmator is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

