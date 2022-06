COD PORTOCALIU: Masuri si actiuni in judetul Bistrita - Nasaud.

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare nowcasting cod portocaliu de furtuna, valabila pentru unele zone din judetul Hunedoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru localitati din judetul Suceva, valabila pana la ora 20:00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de averse pentru localitati din judetul Tulcea. Pentru localitati din judetele Hunedoara, Alba si Sibiu a fost emis Cod galben de averse torențiale.

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat mesajul de AVERTIZARE ???? COD PORTOCALIU ???? pentru județul Dambovița. Avertizarea este valabila in intervalul 29 mai ora 14 pana la 30 mai ora 03. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica accentuata, vijelii puternice și ploi abundente.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod portocaliu de vijelie valabila pana la ora 22:30 in mai multe zone din judetul Maramures. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de vijelii și ploi ce vizeaza județul Satu Mare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Spitalul Orașenesc Beclean cauta specialiști, pe psihiatrie, neurologie, pediatrie, medicina de urgența sau neonatologi. Pe langa aparatura de ultima generație de la ambulatoriul spitalului, unitatea medicala ii mai „momește” pe cei care vor sa profeseze la Beclean cu locuințe de serviciu. Potrivit…

- S-a transmis mesaj RO-Alert in doua orașe și 14 comune din județ. Se anunța ploi și vijelii, grindina, astfel ca ANM a emis cod portocaliu de vreme rea. ANm anunțase ploi astazi pentru o mare parte a țarii. Printre județele vizate sa se afle sub cod galben de ploi azi, 13 mai 2022, in intervalukl orar…