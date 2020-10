Cod Portocaliu in judetele Constanta, Ialomita si Calarasi. Prognoza meteorologilor Vor fi ploi in judetele Ialomita, Calarasi, Constanta Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo valabila din aceasta noapte de la ora 03.00 pana diseara la ora 21.00.Potrivit specialistilor vor fi ploi abundente zonele vizate fiind judetele Ialomita, Calarasi, Constanta.Aici va ploua temporar abundent, iar prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 40...70 l mp.De asemenea tot de la ora 03.00 pana maine la aceeasi ora in judetul Tulcea, cea mai mare parte a Munteniei, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Județul Teleorman, sub Cod galben de ploi torențiale și vijelii 06/10/2020 12:04 Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi insemnate cantitativ, valabila pana miercuri dimineata, pentru sudul și estul Munteniei,…

- 17 milioane de puieți vor fi plantați in cadrul ediției de toamna a campaniei naționale de impadurire ”O padure cat o țara”. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, in cadrul evenimentului de lansare a acestei ediții, care a avut loc in Padurea Pustnicu,…

- Ministerul Mediului promite ca va planta 17 milioan ede copaci in aceasta toamna. 17 milioane de puieți vor fi plantați in cadrul ediției de toamna a campaniei naționale de impadurire ”O padure cat o țara”. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, in cadrul…

- Un numar de 17 milioane de puieti vor fi plantati in cadrul editiei de toamna a campaniei nationale de impadurire ”O padure cat o tara”, iar judetele in care Romsilva va planta cei mai multi puieti sunt Tulcea, Galati, Ialomita, Calarasi, Dolj, Braila si Vaslui, a anuntat miercuri ministrul Mediului,…

- “O padure cat o tara este mai mult decat o mare adunare de oameni care planteaza. Campania are in spate de strategii silvice, prin care construim paduri puternice. Am anuntat, in prima etapa a campaniei, plantarea a peste 50 de milioane de puieti. Cu toate ca am avut perioada de urgenta in mijlocul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare de canicula si disconfort termic accentuat pe parcursul dupa-amiezii de miercuri, in regiunile sud estice, informeaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, in dupa-amiaza zilei de miercuri, in regiunile sud-estice disconfortul termic…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in opt judete din sudul si sud-estul tarii, inclusiv in Bucuresti. Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:30, in zona Capitalei si in judetele Ilfov si Giurgiu se…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, doua avertizari Cod galben de vreme instabila, ce vor viza treptat, pana duminica dimineata peste trei sferturi din tara. Conform ANM, in intervalul 14 august, ora 18:00 – 15 august, ora 10:00, va fi in vigoare un prim Cod galben de instabilitate…