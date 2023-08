Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari de caldura in intensificare și disconfort termic accentuat, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 august Sambata (26 august) valul de caldura se va extinde in toata țara. In Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea,…

- Meteorologii ANM au emis mai multe avertizari de tipul cod galben și cod portocaliu de canicula, valabile in weekend, pentru toata țara. Sambata, este in vigoare un cod galben de caldura și disconfort termic ridicat. Meteorologii anunța ca valul de caldura se va extinde in toata țara. In Maramureș,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 augustFenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicat Zone afectate: conform textului și harții Sambata (26 august) valul de caldura se va extinde in toata țara. In Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul…

- Meteorologii au emis sambata, 26 august, alerte cod portocaliu și galben de canicula, care vizeaza toate regiunile țarii, valabile pana maine, 27 august.Pe parcursul zilei de astazi, sub alerta cod galben de canicula se afla zone din Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Crișanei, al Munteniei…

- Fenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicat sambata (26 august) valul de caldura se va extinde in toata țara. In Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Crișanei, al Munteniei și Olteniei disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași…

- Avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de CANICULA in ALBA și alte zone din țara pana duminica. Valul de caldura persista și luni Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizarile de canicula, pentru județul Alba și celelalte zone din țara. COD GALBEN: 26 august – val de caldura…

- Meteorologii anunta instabilitate atmosferica – ploi, vant puternic, grindina si descarcari electrice, pana luni dimineata, fiind in vigoare avertizari Cod galben – in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei si local la munte, respectiv Cod portocaliu – in Moldova,…

- Meteorologii anunta instabilitate atmosferica – ploi, vant puternic, grindina si descarcari electrice, pana luni dimineata, fiind in vigoare avertizari Cod galben – in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei si local la munte, respectiv Cod portocaliu – in Moldova,…