AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 10 – 13 iunie, ora 12Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crișana, Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, precum și in Carpații Meridionali și in Carpații Occidentali. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descarcari electrice și izolat grindina, intensificari de scurta durata ale vantului și vijelii. In intervale scurte de timp sau prin…