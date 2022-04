Stiri pe aceeasi tema

- Seara primei zile de Paste vine cu vreme severa in judetele Caraș-Severin și Timiș. Conform alertei ANM sunt asteptate intensificari ale vantului cu viteze la rafala de peste 70-80 km/h. Sunt asteptate de asemenea vijelii puternice, grindina de dimensiuni medii și posibil mari, frecvente descarcari…

- Aprilie incepe cu vreme rea, iar meteorologii au emis un cod galben de inundații pentru mai multe județe, pana luni, la pranz. Sunt vizate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Timiș. Scurgeri importante pe versanti, torenti…

- Meteorologii au emis, marți, o avertizare de cod portocaliu de vant puternic și ninsoare viscolita pentru zona montana a județului Cluj. De asemenea, județele Caraș-Severin și Hunedoara se afla sub cod roșu de viscol și vant puternic. Potrivit ANM, in mai multe zone din județul Cluj se vor…

- Meteorologii au facut publica, in aceasta dimineața, noi alerte. Pentru zona montana, peste 1700 metri, este valabil un cod portocaliu de viscol, pana la ora 10. De asemenea, este in vigoare un cod galben de vreme severa imediata in județul Caraș-Severin – local ploaie care favorizeaza depunere de polei.…

- Un Cod portocaliu de vant puternic a intrat in vigoare joi seara și vizeaza zonele montane din doua județe.Avertizarea este valabila pana la ora 23.00 in zonele de munte de peste 1.800 de metri in județele Caraș-Severin și Hunedoara.Vantul se va intensifica și va sufla in rafale de peste 125 - 135 km/h,…

- Seria de evenimente meteorologice foarte severe a continuat in Grecia joi, cand insula Santorini a fost lovita de o furtuna violenta care a generat ploi torentiale si grindina, informeaza DPA.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o alerta. Astfel, a fost anunțat un Cod galben de vreme severa imediata in județele Arad, Hunedoara și Timiș. Locuitorii din aceste zone vor avea parte de ploaie și burnița, care local vor favoriza depuneri de polei, intre orele 18:30 și 20:30.…