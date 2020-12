Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica seara noi atentionari Cod galben de vant puternic, valabile in orele urmatoare in localitati si zone din noua judete. Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in judetele Caras-Severin, Timis, Hunedoara (zona de munte) se vor semnala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Portocaliu de vreme rea, valabil pentru județul Caraș-Severin. Sunt așteptate rafele de vant ce vor atinge 100 de kilometri pe ora. Și județele Olt, Dolj, Teleorman și Sibiu vor fi afectate. The post Cod Portocaliu de vreme severa in sud-vestul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari Cod galben de intensificari ale vantului, ceața și burnița in 12 județe. In zona de munte a judetelor Gorj și Valcea se anunța rafale de 110 km/h. Pana la ora 17:00, cu precadere in zona de munte, in județele Caras-Severin,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari Cod galben de intensificari ale vantului și ceața in 12 județe. In zona de munte a judetelor Gorj și Valcea se anunța rafale de 100 - 120 km/h. Astfel, pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Caras-Severin,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari Cod galben de intensificari ale vantului și ceața in 12 județe. In zona de munte a judetelor Gorj și Valcea se anunța rafale de 100 – 120 km/h. Astfel, pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Arad, Bihor,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben care anunța „intensificari ale vantului, cu viteze la rafala ce vor depași temporar 100 km/h”. Este vizata zona de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea este valabila de astazi, de…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de vant puternic, pana marti seara, in zona inalta a Carpatilor Meridionali si Orientali. Restul zonelor tarii se afla sub avertizare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, vant si instabilitate atmosferica, relateaza News.ro.Codul galben emis de Administratia…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineața o atentionare cod portocaliu de ploi abundente, valabila de astazi, de la ora 10.00, pana vineri, la ora 12.00, pentru noua județe din vestul țarii. In Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, nordul Crișanei, precum și in zona Carpaților…