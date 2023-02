Cod portocaliu de viscol în cinci judeţe și cod galben de vânt în două regiuni Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod portocaliu de viscol in zona de munte din cinci judete. Pe langa aceasta, este in vigoare și un cod galben de vant in doua regiuni. Potrivit meteorologilor, pana ora 12:00, in zona de munte a judetelor Gorj, Valcea, Cluj, Caras-Severin si Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala ninsoare insotita de vant cu viteze la rafala de peste 90-100 km/h, care determina scaderea vizibilitatii sub 50 de metri. De altfel, ANM a emis un Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

