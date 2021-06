Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru aproape toata tara, valabila sâmbata, între orele 11:00 21:00, si o alta pentru 18 judete, valabila duminica, între orele 2:00-10:00.…

- Meteorologii anunta un weekend ploios si dominat de vijelii, averse torentiale si grindina, la nivelul intregii tari. Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de furtuni, valabile pentru sambata si duminica, si o informare de vremea rea la nivel national valabila pana…

- Vremea se menține capricioasa, in perioada imediat urmatoare, iar meteorologii avertizeaza ca se vor semnala ploi, cu descarcari electrice, dar și vijelii. Administratia Nationala de Meteorologie a transmis miercuri dimineața o atenționare COD GALBEN, valabila pentru intervalul 09 iunie, ora 12:00 –…

- Meteorologii anunta ca, incepand de marți si pana joi seara, vor fi ploi care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii și grindina in toata țara. Instabilitatea atmosferica va fi insa puternica pana la sfarșitul saptamanii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- Meteorologii au emis, marți, un nou cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, care va afecta mai mult de jumatate din țara. Codul galben intra in vigoare marți la ora 15.00 și va fi valabil pana miercuri, la ora 11.00. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 25-05-2021…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben și cod portocaliu de vreme severa in Romania. Sunt vizate 27 de judete, cantitatile de precipitatii pot depasi 70 de litri pe metru patrat la munte.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-05-2021 Ora : 10:30 Nr.mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 19 mai,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de instabilitate atmosferica in toata țara, de miercuri, ora 16.00, pana vineri, ora 21.00. In Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei va fi cod galben de vijelii. Informarea de instabilitate atmosferica va fi in vigoare de miercuri,…