- Cod portocaliu de viituri pe rauri mici, instituit duminica, de hidrologii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Județele vizate sunt Bihor, Cluj, Salaj, Maramures, Alba si Sibiu. Avertizarea este valabila pana luni la ora 12:00.

- Bazinele hidrografice afectate sunt Somes, Crasna, Barcau și Crisul Repede. Hidrologii anunța ca „avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti,…

- Hidrologii au emis, luni, o atentionare hidro Cod galben de viituri pentru rauri din cinci judete, ce va intra in vigoare la ora 16:00 in bazinele hidrografice Somes, Crasna, Barcau si Crisul Repede.

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si…

- ANM a emis, miercuri, trei alerte de tip Cod galben, una de vijelii și ploi torențiale in 18 județe, de miercuri, ora 15.00, pana joi la ora 6.00. Pentru zona de sud și de vest a fost emisa o alerta de canicula, in vigoare pentru 17 județe. Urmeaza apoi un val de canicula in toata țara Primul Cod galben…

- Vești proaste din parte celor de la ANM. Au fost emise coduri galbene, dar și portocalii de instabilitate atmosferica, valabile pana la finalul zilei. O avertizare god galben, este in vigoare de la ora 10:00 pana la ora 23:00, fiind anuntata instabilitate atmosferica temporar accentuata. ”In intervalul…

- La ora 10 a intrat in vigoare un cod portocaliu de averse torențiale, valabil pana la ora 21.00. Sunt afectate județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Hunedoara, Caraș Severin și zona de munte a județelor Bihor, Arad, Timiș, Sibiu și Alba. In aceste zone vor fi averse torențiale.…