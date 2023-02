Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineti, Centrul National de Prognoze Hidrologice din cadrul INHGA a actualizat Avertizarea hidrologica, in conformitate cu situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore.Astfel, Codul Portocaliu va fi prelungit pana maine, 27 februarie,…

- Hidrologii anunța ca in urmatoarele ore se pot produce inundații pe mai multe rauri din Transilvania, Banat și Muntenia. Pericolul este in bazinele hidrografice Tur, Somesul Mare, Crasna, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega Veche, Bega, Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna, Jiu și Olt. Specialiștii…

- Hidrologii anunta ca in urmatoarele ore se pot produce inundatii pe mai multe rauri din Transilvania, Banat si Muntenia. Pericolul este in bazinele hidrografice Tur, Somesul Mare, Crasna, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega Veche, Bega,Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna, Jiu si Olt.

- Hidrologii avertizeaza ca, in urmatoarele 24 de ore, exista riscul de producere a unor viituri pe raurile Tur, Crasna, Crisul Alb si Tarnava Mica, in cinci judete: Satu Mare, Hunedoara, Arad, Mures si Alba, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In aceasta dupa-amiaza, in contextul avertizarii hidrologice COD PORTOCALIU valabila pentru bazinul hidrografic Crasna, prefectul județului Satu Mare, Radu Roca , s-a deplasat cu inspectorul șef al ISU Satu Mare, lt.col. Buzduga Sergiu Marius, in localitatea Domanești, pentru o acțiune de recunoaștere…

- Centrul National de Prognoze Hidrologice a actualizat, luni, avertizarile care vizeaza bazine hidrografice din mai multe zone ale tarii. Aceste zone sunt pericol de inundații. Concret, hidrologii au reinnoit Codul Portocaliu pentru raurile din bazinul hidrografic Tur, respectiv sectorul situat in aval…

- Astfel, potrivit hidrologilor, in intervalul 19 decembrie, ora 10:00 - 20 decembrie, ora 12:00, se vor inregistra cresteri de debite si de niveluri, cu depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile din bazinul hidrografic Tur - sector aval S.H. Turulung (sector indiguit - judetul Satu Mare).Totodata,…

- Hidrologii au instituit, duminica, 18 decembrie, un Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetul Satu Mare, valabil pana luni, la miezul noptii.Tot de duminica, pana marti la ora 12:00, va fi in vigoare un Cod galben de inundatii pe rauri din judetele Satu Mare, Cluj, Salaj, Maramures, Mures, Alba…