Hidrologii au transmis o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila pe rauri din sapte judete incepand de sambata dupa-amiaza, precum si un Cod galben de inundatii, ce vizeaza cursuri de apa din Transilvania, Crisana, Moldova si Banat, pana luni la miezul noptii. In intervalul 18 februarie, ora 16:00 – 20 februarie, ora 12:00, pe fondul […]