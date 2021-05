Cod portocaliu de viituri - Ce zonă a țării este în pericol Potrivit hidrologilor, in intervalul 29 mai, ora 16:00 - 30 mai, ora 14:00, va fi in vigoare o avertizare Cod portocaliu de viituri si depasiri ale Cotelor de aparare pe raurile din bazinele hidrografice: Ialomita - bazin superior si afluentii aferenti sectorului amonte de Acumularea Dridu, respectiv sector aval confluenta cu raul Cricovul Dulce - amonte de Acumularea Dridu (judetele: Dambovita, Prahova si Ilfov).De asemenea, pana pe 31 mai, la ora 14:00, un Cod galben de inundatii va viza urmatoarele cursuri de apa: Viseu - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Iza - bazin superior… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

