Cod portocaliu de vânt puternic în 13 județe din țară. Rafalele ating și 140 de km/oră Avertizare Cod portocaliu de vant puternic pentru 13 județe din țara. Alte șase județe sunt sub avertizare Cod galben. Astfel, avertizarea Cod portocaliu vizeaza județele Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu, Valcea, Argeș, Brașov, Dambovița, Prahova, Buzau, Covasna și Vrancea. Conform meteorologilor, in noaptea de vineri spre sambata și in prima parte a zilei de sambata, […] The post Cod portocaliu de vant puternic in 13 județe din țara. Rafalele ating și 140 de km/ora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

