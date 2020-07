Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța un nou Cod portocaliu de ploi in aproape toata țara, valabil pana la ora 23.00. In zonele montane, precum și local in Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Maramureș și in sudul Moldovei, vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantitați de apa de peste 40 l/mp și pe arii…

- Compania Apa Nova explica acumularile mari de apa din Capitala dupa ploile de duminica dupa-amiaza, afirmand ca valorile medii de precipitatii pentru luna iunie au fost cu mult depasite,o astfel de situatie extrema fiind inregistrata o data la 20 de ani, dar ca, pana la ora 21:30 au fost finalizate…

- Meteorologii au emis pentru a doua zi la rand o atenționare nowcasting COD PORTOCALIU de vreme severa pentru București. De minute bune, in mai multe zone din țara ploua torențial. De la Administrația Naționala de Meteorologie s-a emis un mesaj valabil in intervalul 17:15-18:30. Perioada in care, spun…

- Meteorologii anunța ploi torențiale, fulgere, grindina și vijelii pana miercuri, in Capitala. Temperaturile maxime vor fi intre 26 și 29 de grade, anunța MEDIAFAX.Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis, duminica, o informare privind perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Vremea rea continua sa faca prapad in aproape jumatate din țara. Meteorologii au prelungit avertizarea meteo și anunța ca sudul, sud-estul și centrul țarii vor fi maturate de furtuni și ploi torențiale. Avertizarea este valabila și pentru București, pana miercuri dimineața.

- Potrivit meteorologilor, in Bucuresti se vor inregistra duminica 24 de grade C, insa temperaturile vor scadea in urmatoarele zile, in timp ce vantul va creste in intensitate, iar de luni sunt semnalate averse si descarcari electrice, informeaza news.ro. Prognoza meteorologica pentru intervalul 31.05.2020…

- Doua tramvaie s-au ciocnit, ieri, in Capitala, in zona Șura Mare. In urma coliziunii, cel puțin 7 persoane au fost ranite, iar conform primelor investigații medicale au suferit leziuni minore. Coliziunea a fost surprinsa de camera de bord a unui vatman.Citește și: E HAOS - Numarul romanilor…

- Edilul ii roaga pe bucuresteni sa stea in continuare acasa pentru ca Romania nu a ajuns nici macar la varful epidemiei. Ea a anuntat ca dupa anunțul facut de autoritati cu relaxarea restrictiilor de circulatie dupa data de 15 mai, in traficul bucurestean se constata o crestere vizibila a numarului…