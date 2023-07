Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri, 19 iulie, noi avertizari cod portocaliu și galben de vreme instabila și de canicula și disconfort termic ridicat pentru urmatoarele doua zile.O prima avertizare cod galben de ploi și vijelii intra in vigoare astazi, 19 iulie, la ora 12.00 și expira…

- Este cod portocaliu de ploi torențiale in Oltenia și Banat, de miercuri pana joi, dar tot in Oltenia, mai precis in județele Dolj, Olt și Teleorman, va fi cod portocaliu de canicula, potrivit avertizarilor transmise de Administrația Naționala de Meteorolo

- Cod portocaliu de canicula incepand de maine, in mai multe regiuni din intreaga țara, printre care și Oltenia. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca Luni (17 iulie), valul de caldura va continua sa se intensifice și va fi canicula in toate zonele de campie și de podiș. Disconfortul termic…

- Avertizare de la Administrația Naționala de Meteorologie de ploi torențiale și vijelii, pentru cea mai mare parte din țara, a fost emisa joi de meteorologii ANM. Este vorba despre doua avertizari Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii pentru cea mai mare parte din țara au fost emise…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de ploi torentiale. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe. Atentionarea Cod galben va fi in vigoare de vineri de la ora 10.00 pana sambata la ora 10.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 29 mai, o atenționare cod galben de vreme instabila care vizeaza zone din vestul, sud-vestul și sud-estul țarii.In cursul zilei de luni, incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, in Banat, Crișana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul…

- Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferica - ploi torentiale, cu descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului, de luni la pranz pana in cursul serii, in 16 judete din Banat, Crisana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul Munteniei si in Dobrogea. In Capitala,…