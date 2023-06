Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis duminica, 11 iunie, doua alerte cod portocaliu si cod galben de furtuni, care vizeaza cea mai mare parte a țarii, valabile pe parcursul zilei de astazi.Primul cod galben de vreme rea a intrat in vigoare de la ora 11.00 și este valabila pana la ora 23.00.In intervalul menționat,…

- Hidrologii au emis sambata, 10 iunie, o avertizare cod portocaliu de viituri, respectiv un cod galben de inundatii, valabile pe rauri din mai multe judete ale țarii.Potrivit hidrologilor, de astazi, de la ora 14:00, pana la ora 00:00, va fi valabil codul portocaliu pentru rauri din bazinele hidrografice:…

- La ora 10 a intrat in vigoare un cod portocaliu de averse torențiale, valabil pana la ora 21.00. Sunt afectate județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Hunedoara, Caraș Severin și zona de munte a județelor Bihor, Arad, Timiș, Sibiu și Alba. In aceste zone vor fi averse torențiale.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de viituri, ce vizeaza cinci bazine hidrografice, dar și un Cod galben de inundatii, valabil pe rauri din 15 judete. Astfel, in intervalul 9 iunie, ora 15:00 – 10 iunie, ora 12:00, va fi valabil…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de averse torentiale, valabila pe durata acestei zile in 12 judete, precum si un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce vizeaza pana sambata dimineata opt judete. Conform prognozei de specialitate,…

- Hidrologii au emis, joi, o avertizare cod galben de viituri pentru 14 bazine hidrografice din vestul si nordul tarii, pana vineri seara. „Incepand de astazi, 8 iunie, ora 13:00, specialistii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor instituie Codul Galben, care…

- Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod portocaliu valabile in opt județe din țara și Cod galben in zece județe. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj și parți din județele Arad, Alba, Valcea și Mehedinți. In aceste zone, vor fi averse torențiale.…

- La 42 de ani de la ultima reorganizare teritoriala a Romaniei, deputatul USR Tudor-Vlad Benga a depus la Parlament un proiect prin care Romania ar urma sa reduca de la 42 la 12 numarul judetelor dar si comasarea unor localitati. HotNews a stat de vorba cu initiatorul, pentru a afla detalii. In Romania…