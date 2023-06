„Trendul saptamanii” se pastreaza și duminica, astfel ca meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi torențiale in 15 județe, fiind asteptate cantitati importante de precipitatii, inclusiv peste 60 l/mp. Codul portocaliu dureaza duminica, intre orele 12:00 – 21:00. Acest cod vizeaza județele Salaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Suceava, Neamț și Harghita și zona […] Articolul Cod portocaliu de ploi torențiale in 15 județe. Cantitațile de apa vor depași 60 l/mp UPDATE 2 Cod roșu de ploi abundente și in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .