- La ora 10 a intrat in vigoare un cod portocaliu de averse torențiale, valabil pana la ora 21.00. Sunt afectate județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Hunedoara, Caraș Severin și zona de munte a județelor Bihor, Arad, Timiș, Sibiu și Alba. In aceste zone vor fi averse torențiale.…

- Meteorologii au emis astazi, 10 iunie, doua alerte cod portocaliu si cod galben de ploi torentiale si vijelii, care vizeaza mare parte din țara, valabile pana diseara, la ora 23.00.Primul cod galben de furtuni a intrat in vigoare de la ora 10.00 și este valabil pana la ora 23.00.In intervalul menționat,…

- Meteorologii au emis sambata un Cod portocaliu de ploi torențiale in 13 județe, fiind asteptate cantitati importante de precipitatii, inclusiv peste 50 l/mp. Centrul țarii va fi sub Cod galben de furtuni, ploi și grindina.

- Vremea continua sa fie instabila și in weekend. ANM a emis sambata dimineața o noua alerta meteo pentru mai multe județe din Transilvania, inclusiv Cluj. Atenționarea COD PORTOCALIU este valabila de la ora 12 pana seara la ora 21. In județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș,…

- Codul meteo galben emis joi de ANM s-a transformat in cod portocaliu, pentru ziua de vineri, in județul Cluj. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod portocaliu de averse torențiale, valabil pe 9 iunie intre orele 14-23, in județul Cluj și alte județe din vestul țarii: Caraș-Severin,…

- Meteorologii au emis vineri, 9 iunie, noi avertizari de de ploi torențiale, vant și grindina, pentru mai multe județe din țara.Incepand de la ora 10:00 a intrat in vigoare un cod galben de furtuni care vizeaza regiunile: Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Moldovei.Vor…

- Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod portocaliu valabile in opt județe din țara și Cod galben in zece județe. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj și parți din județele Arad, Alba, Valcea și Mehedinți. In aceste zone, vor fi averse torențiale.…

- Meteorologii au emis joi dimineața, 6 aprilie, doua alerte cod portocaliu și cod galben de ninsori viscolite, intensificari ale vantului și polei pentru mai multe județe din țara, valabile pana vineri, 7 aprilie. Prima alerta de vreme rea, codul galben de ninsori, a intrat in vigoare de la ora 10.00…