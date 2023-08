Cod portocaliu de ploi și vijelii. Nici canicula nu se dă dusă Meteorologii anunta instabilitate atmosferica – ploi, vant puternic, grindina si descarcari electrice, pana luni dimineata, fiind in vigoare avertizari Cod galben – in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei si local la munte, respectiv Cod portocaliu – in Moldova, Dobrogea si estul Munteniei. Duminica, este in vigoare si un Cod […] The post Cod portocaliu de ploi și vijelii. Nici canicula nu se da dusa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

