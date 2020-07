Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis avertizari cod portocaliu de ploi cu grindina, pentru județele Caraș-Severin, Gorj, Valcea și Argeș, valabile pentru luni dupa-amiaza, anunța MEDIAFAX.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pana la ora 16.30, in județul Caraș-Severin, in zona de munte,…

- Vijeliile si ploile torențiale au facut pagube in 8 județe și in București Arhiva Foto: Maria Mandita. Vijeliile si ploile torențiale din ultimele 24 de ore au facut probleme în opt județe și în municipiul București. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența,…

- Hidrologii au emis joi o avertizare Cod galben de inundații valabila pe mai multe rauri din județele Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți și Valcea, pana la ora 24.00, potrivit Mediafax.Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, sunt vizate raurile din bazinele hidrografice:…

- The strong winds and heavy downpours have left their mark on Bucharest and another eight counties - Arges, Caras-Severin, Dolj, Giurgiu, Gorj, Prahova, Teleorman and Valcea - in the past 24 hours, tearing down trees and leaving several basements and courtyards drenched, the General Inspectorate for…

- Municipiul Bucuresti si judetele Arges, Caras Severin, Dolj, Giurgiu, Gorj, Prahova, Teleorman si Valcea au fost afectate de vant si de aversele torentiale din ultimele 24 de ore.Codul portocaliu a venit la pachet cu vijelie si grindina mare.

- Ziarul Unirea Avertizare de COD PORTOCALIU și GALBEN de INUNDAȚII, in Alba și alte județe din țara Hidrologii au emis miercuri o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila pentru 7 județe. Pana vineri dimineața, sunt posibile depasiri ale cotelor de aparare pe rauri din Caras-Severin, Gorj, Mehedinti,…

- Cod portocaliu de vreme rea in Teleorman in Eveniment / on 20/05/2020 at 09:15 / Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente si furtuni, valabila de miercuri, ora 13.00, pana joi, ora 06.00, in 15 judete, intre care și Teleorman, respectiv…

- Grupul CEZ in Romania doneaza echipamente medicale si hrana pentru a sprijini personalul medical din spitale si persoanele varstnice din judetele Caras-Severin, Constanta, Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Valcea, potrivit unui comunicat remis luni Agerpres. Astfel, Grupul CEZ in Romania…