Departamentul pentru Situații de Urgența a emis o serie de avertizari de vreme rea valabile astazi, fiind vizate și mai multe zone din vestul țarii. Astfel, o buna parte din județul Arad, dar și nordul județului Timiș sunt sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale care vor cumula 40-50 de litri pe metru patrat. In […]