Cod portocaliu de ploi pentru nordul județului. Vezi ce spun meteorologii Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje de avertizare meteorologica, astfel: AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN valabila pentru județul Dambovița in intervalul 03 iunie, ora 11 – 04 iunie, ora 06. In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice, averse torențiale, grindina, intensificari ale vantului și posibil vijelii. In intervale scurte de timp cantitațile de apa vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU valabila pentru zona montana… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

