Cod portocaliu de ploi până vineri noapte Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, doua atenționari de vreme severa, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 6 iulie, ora 12 – 7 iulie, ora 10 In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, precum și in vestul și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului (viteze in general de 55…65 km/h), vijelii și grindina. In intervale scurte de timp cantitațile de apa vor fi de 20…25 l/mp și izolat peste 40 l/mp. Fenomene specifice… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

