Cod portocaliu de ploi abundente pentru 7 județe. Cum va fi vremea până marți dimineață Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod portocaliu, de ploi abundente, valabila pana maine, 26 decembrie, pentru șapte județe din țara, dar și o avertizare cod galben de ploi și ninsori insemnate cantitativ care vizeaza 12 județe. Totodata, pana marți, 28 decembrie, meteorologii anunța ploi, ninsori, polei si intensificari ale vantului in toata tara. Codul galben de ploi și ninsori a intrat in vigoare astazi, la ora 10.00 și este valabil pana maine, la ora 12.00, in judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Neamt, Bacau, Harghita, Mures, Alba, Arad, Timis,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cod galben și unul portocaliu de vreme rea vor fi in vigoare de sambata dimineața pana marti dimineata, la ora 10. „In intervalul mentionat temporar vor fi precipitatii moderate cantitativ in cea mai mare parte a tarii. In zona montana inalta, iar incepand din seara zilei de sambata (25 decembrie)…

- ALERTA: Cod PORTOCALIU de inundații in Alba, pe Arieș. AVERTISMENT de la hidrologi, de Craciun ALERTA: Cod PORTOCALIU de inundații in Alba, pe Arieș. AVERTISMENT de la hidrologi, de Craciun Hidrologii au emis vineri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din 9 județe, anunța Mediafax. Avertizarea…

- Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore 916 cazuri noi de COVID, dupa efectuarea a 19.840 de teste. Autoritațile au confirmat totodata și 78 de decese, dintre care 5 anterioare. La ATI mai sunt internate in acest moment 910 persoane. Numarul deceselor Grupul de Comunicare Strategica a confirmat…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate in Romania 1.149 de noi cazuri de Covid și 66 de decese, a anunțat joi Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, pana joi, in Romania au fost inregistrate 1.781.957 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 10.366 sunt ale unor pacienți reinfectați,…

- Pana astazi, 56.684 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strate4gica. In intervalul 01.12.2021 (10:00) – 02.12.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 66 de decese (33 barbați și 33 femei), din care 8 anterioare intervalului de referința,…

- Pentru cuplarea unor conducte noi la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 18 noiembrie, incepand cu ora 09:00 pe strazile Privighetorilor, Tudor Vladimirescu, Alexandru Sahia și parțial pe str. Republicii…

- Pentru cuplarea unor conducte noi la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 18 noiembrie, incepand cu ora 09:00 pe strazile Privighetorilor, Tudor Vladimirescu, Alexandru Sahia și parțial pe str. Republicii…

- Sistare temporara a alimentarii cu gaze naturale in localitațile Santimbru, Coșlariu și Galtiu, miercuri, 29 septembrie Pe fondul unui incident aparut la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 29 septembrie,…