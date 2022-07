Cod portocaliu de ploi abundente pentru 11 judeţe din ţară Cod portocaliu de ploi abundente pentru 11 judete din tara Foto: Arhiva. 11 județe din estul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei se afla sub cod portocaliu de ploi abundente pâna mâine dimineața la ora 3:00, potrivit unei avertizari meteo. Vor cadea averse ce vor cumula, local, 40, chiar 60 de litri pe metru patrat. Vor și fi descarcari electrice, intensificari ale vântului și, izolat, grindina. Cele 11 județe sunt Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Brașov, Covasna, Vrancea și Buzau. Pâna mâine-dimineața,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

