- Romania se afla sub un cod galben și un cod portocaliu de vreme rea, in prima zi de toamna din acest an. Meteorologii au anunțat ploi abundente, vijelii, descarcari electrice și intensificari ale vantului in mai multe zone din țara.

- 14 județe din Romania intra la ora 12.00 sub Cod portocaliu de ploi puternice. Cantitațile de apa vor ajunge la 80 l/mp. Meteorologii au emis și un Cod galben de averse și vijelii pentru vestul, centrul, nordul, sud-vestul țarii și la munte.

- Meteorologii au emis marți avertizari Cod portocaliu și galben de ploi torențiale, vijelii, intensificari ale vantului și grindina. 25 de județe sunt sub alerta Cod portocaliu pana miercuri dimineața, in timp ce in București și 13 județe persista valul de caldura. In intervalul 30 august, ora 10.00…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, duminica, o avertizare cod portocaliu pentru zonele joase din vestul și nord-vestul țarii privind un val de caldura, fiind prognozate recorduri absolute de temperaturi ale acestei perioade. Avertizarea este valabila pentru…

- Meteorologii au emis sambata un cod portocaliu de ploi si vijelii, valabil de la ora 12.00 la ora 22.00, in cea mai mare parte a tarii. De asemenea, un cod galben de canicula este valabil in acest weekend pentru judetele din est, sud si partial vestul tarii. COD PORTOCALIU de furtuna Astfel, in intervalul…

- Meteorologii anunta, joi, instabilitate atmosferica in nord-vestul tarii si in zona Muntilor Apuseni, fiind emis cod galben pentru opt judete. De asemenea, in Capitala pot aparea, in cursul dupa-amiezii, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si posibil vijelii…