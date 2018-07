COD PORTOCALIU de ploi abundente in doua judete. Multe zone din tara, sub COD GALBEN

Stiri pe aceeasi tema

- Studiind datele despre evolutia vremii pentru intervalul imediat urmator, meteorologii au considerat ca se impune o actualizare a mesajelor valabile pentru ziua in curs. Putine sunt judetele care scapa de ploi, in rest, umbrelele si pelerinele fiind, din nou, accesorii foarte utile locuitorilor. Sase…

- Administratia Nationala „Apele Romane” a emis duminica o avertizare hidrologica de cod galben si portocaliu ce vizeaza scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe raurile din mai multe…

- Vremea se inrautateste accentuat incepand de duminica dupa-amiaza pentru 18 judete din sudul si centrul tarii. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente. Restul tarii se va afla sub cod galben, pana marti seara.

- In aceasta dimineața, cea mai mare parte a țarii se afla sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați insemnate de precipitații. Dar potrivit ANM, in Prahova și alte 15 județe, codul galben se va transforma in cod portocaliu de ploi abundente, de astazi, de la ora…

- Potrivit ANM, de sambata ora 16.00 pana luni ora 21.00 sunt așteptate ploi și instabilitate atmosferica accentuata. In zonele deluroase și montane, precum și in Oltenia, Transilvania și local in Muntenia, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitați de apa de 25...30 l/mp…

- O avertizare Cod portocaliu de ploi abundente in opt judete din Transilvania si Moldova, dar si un Cod galben de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate pentru mai mult de jumatate din tara...

- Vremea intoarce din nou foaia, de aceasta data pe final de iunie. Sunt asteptate din nou ploi insemnate in foarte multe zone din tara. Astfel, meteorologii au emis doua avertizari – una tip COD GALBEN, cealalta COD PORTOCALIU. Prima avertizare include si Bucurestiul si va fi in vigoare in intervalul…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente in opt judete din Transilvania si Moldova, dar si un Cod galben de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate pentru mai...