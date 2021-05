Cod portocaliu de ploi abundente în Constanța și Tulcea. Aproape toată țara, sub Cod galben Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru cea mai mare parte a țarii, dar și o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente. Atenționarea cod galben este valabila incepand de luni, 31 mai, ora 12.00, pana marți, 1 iunie, ora 21.00. In intervalul menționat, in Dobrogea, in estul si nord-estul Munteniei si […] The post Cod portocaliu de ploi abundente in Constanța și Tulcea. Aproape toata țara, sub Cod galben appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

