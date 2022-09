Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata mai multe avertizari, anuntand precipitatii in nordul, vestul si centrul tarii pana duminica la pranz, iar de duminica de la ora 2:00 pana seara, vant puternic in majoritatea judetelor. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabil…

- Meteorologii au emis sambata, 17 septembrie, avertizari cod portocaliu și galben de ploi abundente care vizeaza mai multe zone din vestul și nordul țarii, pana maine. In același timp, duminica, vantul puternic va afecta mare parte din țara, mai anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Zonele…

- Intreaga regiune de nord-vest a țarii este sub atenționare meteorologica de ploi abundente, sambata și duminica, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie prognozand cantitați care vor depași chiar și 70 de litri pe metrul patrat. In Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o noua avertizare de tip cod galben de canicula pentru sudul țarii, in timp ce pentru vestul țarii a fost emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata și ploi abundente.

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca duminica vremea va fi capricioasa in cea mai mare parte a țarii. Specialiștii au emis doua avertizari, cod galben și cod portocaliu de instabilitate, valabile pana luni. Codul galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata este valabil 24…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, un Cod galben de ploi abundente in 29 de judete. Va fi instabilitate atmosferica de vineri pana duminica. In vestul și in sudul țarii se anunța val de caldura intens, Bucureștiul și 16 județe fiind sub Cod galben. Incepand de vineri ora 12.00 pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben si portocaliu de caldura persistenta și instabilitate atmosferica temporar accentuata. Codul galben e valabil doar local in vestul tarii, dar valul de caldura nu paraseste aceasta zona nici in zilele urmatoare. O avetizare…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, duminica, o avertizare cod portocaliu pentru zonele joase din vestul și nord-vestul țarii privind un val de caldura, fiind prognozate recorduri absolute de temperaturi ale acestei perioade. Avertizarea este valabila pentru…