Cod portocaliu de ninsori în Republica Moldova Avertizarea cod portocaliu de ninsori si vreme rea, emisa la inceputul saptamanii pentru sudul si centrul tarii, a fost extinsa si pentru localitatile din nord. Oamenii sunt sfatuiti sa nu porneasca la drum daca nu este strict necesar. Iar daca fac acest lucru, sa ia rezerve de hrana, bauturi calde si imbracaminte corespunzatoare. Bateria telefonului sa fie incarcata pentru a putea apela dupa ajutor in caz de necesitate, transmite IPN. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

