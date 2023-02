Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo de ninsori abundente valabile pentru județul Suceava pana luni dupa amiaza. Astfel, in cursul zilei de astazi intre orele 10:00 și 18:00 tot județul Suceava se afla sub cod galben de ninsori insemnate cantitativ și strat de zapada.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente pentru Muntii Apuseni si nordul Carpatilor Orientali si doua atentionari meteo Cod galben de ninsori pentru Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si Carpatii

- Meteorologii avertizeaza ca duminica și luni, in mai multe zone ale țarii va ninge abundent. Specialiștii au emis avertizari de tipul cod galben și cod portocaliu de vreme rea, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi insemnate cantitativ, ninsori și viscol pentru zona de munte a județului Suceava, la altitudini mai mari de 1.700 de metri. Avertizarea meteo este valabila de astazi, 24 februarie, ora 20 și pana sambata, 25 februarie, la ora 16:00.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu valabil pentru zona de munte a județului Suceava. Codul portocaliu este valabil incepand de astazi, 17 februarie, de la ora 20:00 și pana sambata, 19 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat in…

- Meteorologii au emis, azi, mai multe avertizari cod galben si portocaliu de ninsori si vant puternic pentru cea mai mare parte a tarii. O avertizare cod galben de viscol si ninsori moderate cantitativ la munte a fost emisa pentru intervalul 04 februarie, ora 11 – 05 februarie, ora 20 ”La munte va ninge…

- Meteorologii anunța ninsori și vant in zona de munte a județului Cluj. Specialiștii au emis o avertizare COD GALBEN. Avertizarea meteo Cod galben de vijelii este valabila in intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 – 17 ianuarie, ora 22:00. In Carpații Meridionali și Occidentali și local in Banat, vantul va…

- Alerta meteo COD PORTOCALIU. Vor fi ploi abundente și ninsori. La munte se va depune strat consistent de zapada Meteorologii ANM au emis alerte meteo cod galben și portocaliu. In urmatoarele doua zile se anunța ploi insemnate cantitativ, polei, dar și ninsori. La munte se va depune strat consisten de…