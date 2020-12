Cod portocaliu de ninsoare și viscol la munte și cod galben de vânt în 12 județe din vestul țării Meteorologii au emis, luni seara, o avertizare nowcasting de cod portocaliu de ninsoare și viscol pentru zona montana. De asemenea, in 12 județe din vestul, centrul și nordul țarii se anunța vant puternic. ANM a emis avertizare cod galben de intensificari ale vantului in zona de munte și regiunile vestice și nord-vestice, valabila incepand de luni seara de la ora 18.00 pana marți dimineața la ora 10.00. In intervalul menționat vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze mai mari la altitudini mari, unde rafalele vor depași 80…100 km/h. Vantul se va intensifica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

