COD PORTOCALIU de la ANM: în ce județe sunt anunțate ploi abundente/Prognoză specială pentru București Noi vești de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Meteorologii au actualizat avertizarea meteo, astfel ca pana joi seara, la ora 21, vor fi in vigoare un COD GALBEN și unul PORTOCALIU, de instabilitate atmosferica și ploi, sub „umbrela” carora se vor afla cateva județe din sudul țarii. Astfel, pentru intervalul 7 iulie, ora 10:00 […] The post COD PORTOCALIU de la ANM: in ce județe sunt anunțate ploi abundente/Prognoza speciala pentru București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

