Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale ce vor lovi mai multe județe din țara vor aduce și viituri, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, care a emis un Cod portocaliu de inundații, ce este valabil pana luni, pe rauri din 17 județe.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „instabilitate atmosferica accentuata Zone afectate: judetele Timis, Arad, Bihor In judetele Timis, Arad, Bihor vor fi intervale cu intensificari puternice ale vantului (rafale de 80…90 km/h), vijelii, frecvente descarcari…

- Institutul Național de Hdrologie și Gospodarire a Apelor a emis un avertisment de tip cod portocaliu de scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri rapide de debite si niveluri cu posibile depașiri ale…

- Hidrologii au instituit cod portocaliu pe mai multe rauri din vestul țarii, valabil pentru urmatoarele trei zile. Avertizarea intrata in vigoare miercuri, 23 iunie, la ora 12 este valabila pana in 26 iulie, ora 12 pe raurile din bazinele hidrografice Timis – bazin amonte S.H. Sadova si afluentii aferenti…

- Dupa ploile torențiale din ultima vreme, mai multe rauri amenința sa iasa din matca. Hidrologii sunt in alerta și au emis mai multe avertizari, inclusiv pe cursuri de apa din vestul țarii. The post Pericol de inundații in vestul țarii. Cod portocaliu in mai multe zone appeared first on Renasterea banateana…

- ANM a emis, astazi, o avertizare meteo generala, cu un cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata pentru cea mai mare parte a țarii, restul fiind sub cod galben. In intervalul 14 iunie, ora 10:00 – 16 iunie, ora 10:00, in șase județe din sudul țarii și in București, dar și in parți din județele…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a emis o avertizare cod portocaliu de vreme severa imediata care anunța grindina de dimensiuni mici și medii, frecvente descarcari electrice, vijelie, averse ce pot cumula 20-30 l/mp pentru zone din județele Arad și Timiș. Sunt vizate, conform alertei transmise…

- Cod galben de inundații in Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și alte județe din Romania. Hidrologii avertizeaza ca vor fi inregistrate scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie de miercuri, 20 mai, ora 16.00, pana vineri, 22 mai, ora 10.00. Avertizarea vine in contextul in care zonele menționate…