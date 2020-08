Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru locuitorii din mai multe județe din Romania, unde sunt așteptate inundații din cauza ploilor abundente. Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu deinundatii ce vizeaza, pana joi dimineața, rauri din șapte judete. Alte rauri vor fi sub alerta Cod galben, conform…

- Hidrologii au emis, astazi, o atenționare cod portocaliu de inundații pe rauri din județele Alba și Hunedoara, valabila pana la ora 22.00. Potrivit hidrologilor de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitațiilor lichide inregistrate in ultimele ore,…

- Hidrologii au emis, joi, atenționare cod portocaliu de inundații pe rauri din județele Sibiu și Valcea, valabila pana la miezul nopții, anunța MEDIAFAX.Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o avertizare Cod portocaliu de inundatii ce vizeaza, pana luni noapte, Prutul și pana duminica rauri din 27 de...

- Hidrologii au emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabila pana la ora 24.0u8,0, pentru raul Trotuș, conform Institutului Național de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).„Fenomene vizate: scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile…

- ARTICOL actualizat in 23 iunie 2020, ora 10:41. Rauri de pe raza a sapte judete sunt vizate de o avertizare Cod rosu de inundatii pe parcursul zilei de marti si pana miercuri la orele pranzului, in timp ce cursuri de apa din alte 27 de judete vor fi sub atentionari Cod galben si Cod portocaliu de viituri…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi seara, o noua avertizare cod portocaliu de inundații pe rauri din cinci județe din zona Moldovei, anunța MEDIAFAX.Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitațiilor lichide inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare cod galben de inundații pe rauri din 20 de județe, valabila in urmatoarele 24 de ore. Hidrologii...