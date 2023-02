Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu pentru un afluent al raului Bega, in județul Timiș. „Astazi, 5 februarie 2023, in intervalul orar 08:25 – 12:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o avertizare hidrologica – Cod portocaliu – creșteri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis joi o atentionare Cod galben de inundatii, valabila in cinci bazine hidrografice si pe raurile din Dobrogea, incepand de vineri dimineata.

- AVERTIZARE HIDROLOGICA NR. 6 DIN 20.01.2023 Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 20.01.2023 Ora: 11:45 Numarul mesajului: 6 Catre:Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Inspectoratul General

- Specialiștii de la Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabila de miercuri dimineata pana joi la miezul noptii, pe rauri din cinci judete. Zone din județul Cluj sunt vizate, in schimb, de avertizare Cod galben de inundații.…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis mai multe avertizari de tipul cod portocaliu și cod galben de inundații valabile in urmatoarele zile in mai multe județe din vestul țarii. Codul portocaliu a fost instituit in intervalul duminica, ora 12.00-luni, ora 23.59, pe raurile…

- Avertizare hidrologica: COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII in județul Alba. Zonele vizate Avertizare hidrologica: COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII in județul Alba. Zonele vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o alerta de cod galben de inundații valabil și pentru…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis un cod galben de inundații valabil in weekend in mai multe județe din nordul, vestul și sudul țarii. Codul galben va intra in vigoare vineri, la ora 12:00 și va fi valabil pana duminica, la ora 18:00. Hidrologii spun ca „avand in vedere…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atentionari Cod galben de inundatii, valabile in primele ore ale dimineții pe rauri din Timiș, Arad și Hunedoara!