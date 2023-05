Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod portocaliu valabile in opt județe din țara și Cod galben in zece județe. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj și parți din județele Arad, Alba, Valcea și Mehedinți. In aceste zone, vor fi averse torențiale.…

- Hidrologii au emis marți, 30 mai, o avertizare cod portocaliu de viituri, ce vizeaza rauri din judetele Bihor, Arad, Hunedoara, Timis și Caras Severin. Alerta hidrologica este valabila pana miercuri, 31 mai. Rauri din alte județe se afla sub alerta de cod galben.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis și Hunedoara. Fenomenele vizate sunt descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste)…

- Magazinele Enel din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara și Timis vor fi inchise in data de 1 Mai 2023, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile,…

- DIICOT a dat in aceasta dimineața o dubla lovitura in vestul țarii – polițiștii de la „crima organizata”, impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei, au descins in zeci de locații din Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Dolj. Este vorba de doua operațiuni. Una vizand o grupare de traficanți…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare un Cod galben de inundatii, valabil in bazinele hidrografice Crasna, Crisul Alb, Bega Veche, Bega, Bistra (afluent al raului Timis), Nera, din judetele Satu Mare, Hunedoara, Arad, Timis si Caras Severin.