Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana marți la ora 12:00 pe rauri din 26 de judete, dar și o alerta cod portocaliu pentru doua județe. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), Codul galben se instituie in intervalul duminica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod roșu de vant și ninsori abundente pentru județul Botoșani, valabila pana joi dimineața, la ora 4:00. De asemenea, județele Botoșani, Iași, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacau sunt vizate de un cod portocaliu.

- Hidrologii au emis, vineri, avertizari Cod galben si portocaliu care vizeaza mai multe bazine hidrografice din tara. Avertizarile intra in vigoare vineri, la ora 22.00, si sunt valabile pana luni la miezul noptii.

- Hidrologii au emis, vineri, avertizari Cod galben si portocaliu care vizeaza mai multe bazine hidrografice din tara. Avertizarile intra in vigoare vineri, la ora 22.00, si sunt valabile pana luni la miezul noptii. Potrivit hidrologilor, avertizarile vizeaza bazilele hidrografice Tisa – intrarea in tara,…

- Avertizare hidrologica in Romania! Cod portocaliu și Cod galben de inundații și viituri pe zeci de rauri Hidrologii au instituit Cod galben și Cod portocaliu de inundații valabile in urmatoarele trei zile pe zeci de rauri din vestul, nordul și centrul țarii. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 8 – 11 februarie, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureșului și Moldovei, vremea va fi deosebit de rece, mai ales noaptea și dimineața va fi ger, iar temperaturile minime se vor situa in general intre -25 și -18 grade. Judetele vizate de noua atentionare…

- AVERTIZARE HIDROLOGICA NR. 6 DIN 20.01.2023 Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 20.01.2023 Ora: 11:45 Numarul mesajului: 6 Catre:Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Inspectoratul General