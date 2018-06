Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Valcea, Arges, Olt si Dambovita, valabila pana luni la ora 24.00. Sub cod galben de inundatii sunt rauri din 20 de judete. Sub cod portocaliu de inundatii se afla bazine hidrografice din judetele Valcea, Arges, Olt…

- Hidrologii au emis avertizari cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 14 judete, valabile pana luni la ora 12.00. Fenomenele se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri mici din judetele Bacau, Iasi, Suceava, Neamt si Botosani.

- Hidrologii au emis avertizari cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete, valabile de miercuri seara pana joi la ora 24.00. Sub cod galben de inundatii au intrat deja rauri din judete Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Cluj si Salaj. De codul portocaliu de inundatii sunt vizate bazine…

- Hidrologii au emis avertizari cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete, valabile de miercuri seara pana joi la ora 24.00. Sub cod galben de inundatii au intrat deja rauri din judete Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Cluj si Salaj.De codul portocaliu de inundatii sunt…

- Hidrologii au instituit Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetele Hunedoara, Arad, Timis, Caras Severin si Gorj, avertizarea urmand sa fie valabila, incepand de miercuri seara, de la ora 20:00, pana joi noaptea, la ora 24:00. Codul portocaliu vizeaza ...

- Hidrologii au instituit Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetele Hunedoara, Arad, Timis, Caras Severin si Gorj, avertizarea urmand sa fie valabila, incepand de miercuri seara, de la ora 20:00, pana...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica avertizari nowcasting cod portocaliu și galben de ploi, vijelii si grindina, valabile in urmatoarea ora in mai multe județe.Potrivit meteorologilor, pana la ora 17.10, in judetele Mehedinti, Gorj si Valcea se vor semnala frecvente descarcari…

- Hidrologii au instituit, duminica, un Cod galben de inundatii, valabil de luni, de la ora 12:00, pana miercuri, la ora 18:00, pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Constanta si Tulcea, anunta Agerpres. Codul galben ...