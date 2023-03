Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a emis avertizari Cod portocaliu și galben de inundatii pentru rauri din 15 judete.Conform INHGA, de sambata ora 18.00 pana duminica la ora 12.00 va fi Cod portocaliu pe rauri din judetele Timis și Caras Severin. Fii la curent cu cele mai noi…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare un Cod galben de inundatii, valabil in bazinele hidrografice Crasna, Crisul Alb, Bega Veche, Bega, Bistra (afluent al raului Timis), Nera, din judetele Satu Mare, Hunedoara, Arad, Timis si Caras Severin.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete si o alta alerta Cod galben pentru rauri din 16 judete, valabile pana vineri și sambata noapte. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti…

- Hidrologii au emis marți o avertizare cod portocaliu de inundații, valabila pana miercuri pe rauri din trei județe, și o avertizare Cod galben pentru rauri din șapte județe. Potrivit INHGA, sunt vizate de avertizarea Cod portocaliu raurile din bazinele hidrografice: Crasna – sector aval S.H. Craidorolt…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor anunța ca este pericol de inundații pe mai multe rauri din Banat. Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe raurile din bazinele hidrografice Bega și Timiș. Codul portocaliu este valabil de sambata dupa amiaza pana duminica la…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu pentru un afluent al raului Bega, in județul Timiș. „Astazi, 5 februarie 2023, in intervalul orar 08:25 – 12:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o avertizare hidrologica – Cod portocaliu – creșteri…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu pentru un afluent al raului Bega, in județul Timiș. „Astazi, 5 februarie 2023, in intervalul orar 08:25 – 12:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o avertizare hidrologica – Cod portocaliu – creșteri…

- Hirdologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben si cod portocaliu de inundatii in mai multe bazine hidrografice, pana sambata la pranz, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …