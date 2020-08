Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, marți seara, o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabila pe rauri din județele Timiș și Caraș-Severin pana miercuri dimineața, potrivit Mediafax.Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, ca urmare a precipitațiilor din ultimele ore și…

- Hidrologii au emis, luni, o atenționare cod portocaliu de inundații pe rauri din județele Caraș-Severin și Timiș, unde sunt posibile depașiri ale cotelor de inundație. Avertizarea este valabila pana la ora...

- Hidrologii au emis, luni, o atenționare cod portocaliu de inundații pe rauri din județele Caraș-Severin și Timiș, unde sunt posibile depașiri ale cotelor de inundație. Avertizarea este valabila pana la ora 24.00, anunța MEDIAFAX.Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a…

- Hidrologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din județul Caraș-Severin, valabila pana la ora 24.00, noteaza Mediafax.Potrivit Institutului Național de Hidrologie Si Gospodarire a Apelor, ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate…

- Un cod portocaliu și unul galben de risc de viituri au fost anunțate duminica in bazinele hidrografice Timiș și Prut. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) sunt afectate de codul galben raurile din bazinele hidrografice Timis, sector aval S.H. Sag, din judetul…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ploi pentru Banat, valabil pana marți la ora 10.00. De asemenea, hidrologii au emis avertizari de cod galben și portocaliu de inundații pe mai multe bazine hidrografice, printre care și Caraș, care sunt in vigoare inca trei zile. Citeste si: COD ROSU…

- Pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul comunitaților și autoritaților locale, IGSU a dispus suplimentarea personalului și a tehnicii de intervenție vestul țarii, in județele Caraș-Severin și Timiș. The post Situație critica, se așteapta noi inundații in Timiș. Vin ajutoare din județele…

- E cod roșu de inundații pe rauri din județul Caraș-Severin, astazi pana la ora 14:00. Hidrologii Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor avertizeaza ca precipitațiile din ultimele ore pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu…