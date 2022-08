Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de averse pentru opt județe din țara, in timp ce cea mai mare parte a teritoriului va fi sub avertizare Cod galben. Codul portocaliu vizeaza județele Alba, Hunedoara, Gorj, Valcea, Argeș, Dambovița și parțial județele Mehedinți și Sibiu. In aceste…

- Meteorologii au emis duminica o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente valabila in opt județe. Cea mai mare parte a țarii va fi sub avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș și parțial județele Sibiu,…

- Pericol de inundatii. 14 bazine hidrografice sub avertisment. Cod portocaliu in vestul țarii. 14 bazine hidrografice sunt vizate de doua avertizari Cod galben și portocaliu de inundații. Rauri din judetele Caras-Severin, Timis, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Dolj, Sibiu, Valcea, Arges si Olt sunt sub Cod…

- Vești proaste la nivel național. Ploile abundente din ultimele ore ar putea duce la inundații. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundatii si depasiri ale Cotelor de atentie, valabila pana luni dupa-amiaza in 14 bazine hidrografice de pe raza a 15 judete. Conform Institutului National de…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana luni dupa-amiaza in 14 bazine hidrografice.Conform prognozei de specialitate, in perioada 20 august, ora 12:00 – 22 august, ora 16:00, vor fi torenti si paraie, viituri rapide,…

- Cod galben de inundatii pana maine la pranz in 8 bazine hidrografice Foto: Arhiva/ ISU. Hidrologii au emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pâna joi la orele prânzului în opt bazine hidrografice din Transilvania, Muntenia, Oltenia si Banat. …

- Hidrologii au emis sambata o avertizare Cod galben de inundații valabila pana duminica pe rauri din noua județe din țara. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice: Barzava, Caras, Nera (judetele: Caras Severin si Timis), Desnatui (judetele: Mehedinti si Dolj), Jiu, Gilort, Motru (judetele: Gorj,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, sambata, mai multe avertizari de fenomene hidrologice imediate vizand scurgeri importante pe versanti, torente si paraie, viituri rapide pe mai multe cursuri de apa, in contextul ploilor torentiale anuntate pentru mai multe judete.…